Песков заявил, что в Анкаре готовится саммит РФ-Иран-Турция

СЕГОДНЯ 20:16 2019-08-22T20:30:23+03:00

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что дата мероприятия будет объявлена позже

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на данный момент в Анкаре готовится саммит РФ-Иран-Турция.

Песков также заявил, что дата мероприятия будет объявлена позже.

Такой саммит готовится. Точные даты будут объявлены своевременно, - подтвердил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, накануне иностранные СМИ со ссылкой на официального представителя турецкого лидера писали, что встреча президентов России, Ирана и Турции, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре. К слову. до этого МИД Турции говорил о планах провести трехсторонний саммит 11 сентября, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле не исключили проведения телефонных переговоров между Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь турецкого политика заявил, что лидер Турции намерен обсудить с российским коллегой нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU