В Госдепе озвучили причины "нарушения" РФ ДРСМД

СЕГОДНЯ 20:34 2019-08-22T20:44:46+03:00

США опубликовали доклад по выполнению своих обязательств в рамках соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению

Изменить размер текста: A A

США уверены, что РФ решила "нарушить" ДРСМД из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.

Американский госдеп опубликовал доклад по выполнению своих обязательств в рамках соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению.

- Россия нарушает свои обязательства по ДРСМД не обладать, не производить и не проводить летные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров, - говорится в сообщении Госдепа.

В США подтвердил свои обвинения, касающиеся российской ракеты 9M729. В Госдепе предоставили объяснения, каким мотивом, по их мнению, руководствовалась РФ по ДРСМД.

- Решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, - также подчеркнули в докладе, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США рассказали о создании ракеты, запрещенной ДРСМД. Вашингтон рассматривает варианты разработки ранее запрещенного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU