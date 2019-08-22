2019-08-22T21:04:18+03:00
Политика

Захарова рассказала, что владеет данными по обмену удерживаемых между РФ и Украиной

При этом официальный представитель МИД РФ заявила, что не может поделиться данной информацией
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Захарова рассказала, что владеет данными по обмену удерживаемых между РФ и УкраинойЗахарова рассказала, что владеет данными по обмену удерживаемых между РФ и УкраинойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что у нее есть информация по обменам удерживаемых лиц между Украиной и РФ, но поделиться ею не может.

- Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами на правовой основе, - заявила Захарова, пишет "РИА-Новости".

Также стало известно, что РФ и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан территории обеих стран. По последней информации, стороны обсуждают так называемую формулу 33 на 33 человека без учета главного редактора украинского "РИА-Новости", Кирилла Вышинского.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Кремле подтвердили, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсуждали обмен удерживаемых в России и на Украине. Лидеры России и Франции также обсуждали проблему урегулирования на юго-востоке Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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