2019-08-22T21:42:45+03:00
В мире

Зеленский выразил согласие с позицией Канады по поводу возвращения РФ в G8

Ранее Трамп согласился с предложением Макрона пригласить Россию на саммит "большой семерки" в 2020 году в США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский выразил согласие с позицией Канады по поводу возвращения РФ в G8Зеленский выразил согласие с позицией Канады по поводу возвращения РФ в G8Фото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и заявил, что согласен с позицией канадского политика о невозможности возвращения РФ в G8.

Обе страны договорились и далее продолжить обсуждение противодействия "агрессивной политики" российской стороны и защиты интересов Украины после саммита "большой семерки" во Франции.

При этом Зеленский отметил, что возвращение РФ в "восьмерку" станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

К слову,ранее американский глава Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году в США, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцелью. Он напомнил о позиции Владимира Путина, который подчеркивал, что Россия не отказывается от участия в любых форматах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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