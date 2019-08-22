2019-08-22T22:07:45+03:00
Экономика

"Покажем характер в условиях санкций": Дмитрий Рогозин поблагодарил РКЦ "Прогресс" за новую ракету

На предприятие он наведался вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым сразу после успешного пуска
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Глава Роскосмоса встретился с губернатором региона и директором предприятияГлава Роскосмоса встретился с губернатором региона и директором предприятия
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Гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил коллектив самарского РКЦ "Прогресс" с успешным запуском созданной здесь ракеты Союз 2.1а с кораблем "Союз МС" с Байконура.

- Пуск был по сложности в 2 раза выше обычных пусков, потому что впервые проводились испытания «Союз МС», он нами впервые эксплуатировался для пилотируемого запуска на РН «Союз -2.1а». Все удалось, ракета сделала свою работу на твердую пятерку, - отметил Дмитрий Рогозин. И добавил, что будет ходатайствовать, чтобы сотрудникам корпорации вручили госнаграды.

Поздравил с успешной работой работников предприятия и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Мы осознаем, что по целому ряду позиций предприятию нужна региональная помощь. Это касается создания социальных условий, а также решения вопросов благоустройства, вопросов, связанных с развитием производства, с занятостью бывших сотрудников. Они находятся в зоне нашего пристального внимания, - отметил глава региона.

В заключение встречи, глава Роскосмоса обрисовал перспективы работы РКЦ "Прогресс" и назвал РКЦ лидером отрасли.

- Мне кажется, это и для самарского региона, и для всей России крайне важно, вот так показывать характер в условиях санкций, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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