На юге Польши четверо туристов погибли от удара молний
На юге Польши, в Татрах, четыре человека погибли в результате попадания молний. Десятки получили ранения.
По данным местных СМИ, среди погибших - двое детей.
В четверг, 22 августа, над Татрами прошел неожиданный сильный шторм, сообщает "Польское радио".
Сообщается, что молнии ударили в цепь, по которой туристы поднимаются к кресту на вершине местной горы Гевонт. При этом 89 пострадавших, которые получили легкие ранения, были доставлены в ближайшие больницы.
На месте инцидента продолжается спасательная операция. Власти ожидают прибытия в Закопане польского премьера Матеуша Моравецкого.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле четверо туристов погибли и 23 пропали из-за наводнения в Китае. Спасательные работы длились более суток без перерыва
ИСТОЧНИК KP.RU