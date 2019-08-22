На юге Польши четверо туристов погибли от удара молний

СЕГОДНЯ 22:29 2019-08-22T22:44:12+03:00

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На юге Польши, в Татрах, четыре человека погибли в результате попадания молний. Десятки получили ранения.

По данным местных СМИ, среди погибших - двое детей.

В четверг, 22 августа, над Татрами прошел неожиданный сильный шторм, сообщает "Польское радио".

Сообщается, что молнии ударили в цепь, по которой туристы поднимаются к кресту на вершине местной горы Гевонт. При этом 89 пострадавших, которые получили легкие ранения, были доставлены в ближайшие больницы.

На месте инцидента продолжается спасательная операция. Власти ожидают прибытия в Закопане польского премьера Матеуша Моравецкого.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле четверо туристов погибли и 23 пропали из-за наводнения в Китае. Спасательные работы длились более суток без перерыва

ИСТОЧНИК KP.RU