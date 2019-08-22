2019-08-23T00:30:08+03:00
Политика

Россия обеспокоена неконтролируемой гонкой вооружений, которую провоцируют США

Представитель России в ООН призвал Вашингтон к «здравому смыслу»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия обеспокоена неконтролируемой гонкой вооружений, которую провоцирует СШАРоссия обеспокоена неконтролируемой гонкой вооружений, которую провоцирует СШАФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза призвал США к «здравому смыслу», подчеркнув, что их действия ведут к неконтролируемой гонке вооружений.

- Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? Нас, например, эта перспектива очень беспокоит. А вот американских коллег, похоже, нет,– цитирует ТАСС Полянского.

Дипломат также заявил, что Вашингтон давно и целенаправленно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Более того, он полагает, что в связи с последними действиями США, под угрозой находится и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2021 году.

- Мы все еще не теряем веру в то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у наших западных партнеров все-таки возобладает. Ведь на кону само существование человечества, - резюмировал дипломат.

Сайт kp.ru писал ранее, что США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России». Пентагон также обвинял ранее РФ в нежелании начать диалог по контролю над вооружениями. При этом, именно США в феврале прекратили выполнять свои обязательства по ДРСМД и начали процесс выхода из соглашения. Причиной якобы стала новая российская ракета 9М729, которая, по мнению американской стороны, нарушает соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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