2019-08-23T02:51:33+03:00
Политика

В США заподозрили Россию в нарушении Договора по открытому небу в 2018 году

Вашингтон не в первый раз делает подобное заявление
Мария ИГНАТЬЕВА
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Самолет специального назначения Ту-214ОН, построенный для выполнения инспекционных полетов по программе "Открытое небо". Фото ТАСС/ Марина ЛысцеваСамолет специального назначения Ту-214ОН, построенный для выполнения инспекционных полетов по программе "Открытое небо". Фото ТАСС/ Марина Лысцева
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В США предположили, что в 2018 году Россия якобы продолжала нарушать условия Договора по открытому небу. Такое заявление содержится в докладе государственного департамента страны.

В частности, сообщалось, что Россия установила запрет на полеты в радиусе 500 километров над Калининградской областью для всех самолетов, вылетающих с аэродрома в Кубинке в рамках программы «Открытое небо». Также Вашингтон заявил, что страна отказывает в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией.

- США из лучших побуждений продолжают оставаться готовыми работать с Россией для того, чтобы изыскать решения этих проблем, - отдельно отмечается в документе.

Напомним, что договор был подписан 1992 году. Его ратифицировали 34 государства, включая РФ и США. До 2016 года в целом он выполнялся. Американцы и россияне со своих самолетов осматривали интересующие их территории по обе стороны Тихого океана. Однако потом у Вашингтона начались капризы. Сначала им не понравилась цифровая видеоаппаратура, которой пользовались наши воздушные наблюдатели. А дальше – больше. Россия уверенна, что американская сторона безосновательно обвиняет страну в нарушении Договора и создает «максимальные неудобства российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США».

ИСТОЧНИК KP.RU

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