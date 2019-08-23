Андроид впервые за пять лет сменил логотип

СЕГОДНЯ 03:59 2019-08-23T04:00:22+03:00

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Компания Google представила обновленный логотип Android. Его сменили впервые за пять лет. Теперь от привычного всем робота осталась лишь часть головы, изменился и цвет надписи. В новой версии он черный.

Андроид впервые за пять лет сменил логотипФото: REUTERS

- В 2014 году мы обновили наш логотип и цвет бренда, а в этом году представляем более современный и доступный вид, - сообщает компания. - Мы обнаружили, что зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения. Логотип часто сочетается с цветами, из-за которых его трудно увидеть, поэтому мы придумали новый набор цветовых комбинаций, которые улучшают контраст.

Отказались и от традиции называть версии популярными десертами, теперь это будут цифры. Новая версия операционной системы получила название Android 10. Использовать нововведения начнут в ближайшие недели.

ИСТОЧНИК KP.RU