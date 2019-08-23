2019-08-23T04:59:24+03:00
Общество

Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок

Эпидемиологи выявили, что из-за глобального потепления переносчики вирусов переместились на Черноморское побережье
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадокРоссиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок
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https://www.kp.ru/online/news/3546886/Эпидемиологи предупредили жителей России об угрозе распространения смертельных тропических заболеваний в стране из-за изменения популяции комаров. Эксперты выяснили, что из-за глобального потепления переносчики вируса переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.

Как пишут «Известия» ученые зафиксировали широкое распространение насекомых — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

- По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию, - объясняет ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.

Отмечается, что достаточно лишь одного укуса, чтобы смертельная эпидемия распространилась во всем регионе. При этом, Росспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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