США отозвали отозвали предложение Турции о продаже Patriot

СЕГОДНЯ 04:56 2019-08-23T04:56:41+03:00

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В США отозвали свое предложение Турции о продаже американских зенитных ракетных системы Patriot из-за выхода его срока действия. Повлияла на это и покупка турками российского вооружения.

- Мы регулярно доводили до сведения Турции, что наше последнее предложение о Patriot потеряет свою силу, если она получит зенитно-ракетных систем С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек, - отметил источник газеты The Hill в Госдепартаменте.

Сайт kp.ru писал ранее, что Вашингтоном объявил, что Турция будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем российских С-400. Однако турки не сильно расстроились. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, что российские зенитно-ракетные системы являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot

ИСТОЧНИК KP.RU