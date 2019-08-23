2019-08-23T05:29:47+03:00
Общество

Минобороны рассекретило документы об освобождении Кишинева

Опубликован и ультиматум генерала Федора Толбухина войскам рейха
Мария ИГНАТЬЕВА
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Минобороны рассекретило документы об освобождении КишиневаМинобороны рассекретило документы об освобождении КишиневаФото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России рассекретило архивные документы об освобождении республики, а также ультиматум генерала Федора Толбухина войскам рейха. Военные сделали это в честь годовщины освобождения Молдавии от немецко-румынской оккупации. К дате приурочили открытие раздела на сайте.

- Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР, - сообщает Минобороны.

Он гарантировал сохранить жизнь, оказать медпомощь и обеспечить безопасность в случае прекращении сопротивления. В итоге в плен сдались больше 55,8 тысячи немецких и румынских солдат и офицеров. Перед началом операции немецко- румынская группировка достигала 197 тысяч солдат

ИСТОЧНИК KP.RU

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