2019-08-23T06:19:47+03:00
Происшествия

В Алжире из-за давки на концерте популярного рэпера погибли пять человек

Ранения получили около 20 меломанов
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Алжире из-за давки на концерте популярного рэпера погибли пять человекВ Алжире из-за давки на концерте популярного рэпера погибли пять человекФото: Александр КАТЕРУША
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В столице Алжира в четверг, 22 августа вечером на стадионе прошел концерт популярного рэпера известного как Soolking. Во время выступления началась давка у одного из входов на площадку, в результате которой погибли пять человек. Помимо этого, еще около двух десятков поклонников певца получили ранения.

Сообщается, что жертвами стали три девушки и два парня. По данным местного портала Tout sur l'Algérie, жизни пострадавших двадцати человек находятся вне опасности. Их госпитализировали в Учебную больницу Мустафы в Алжире. Их уже навестили родные и близкие.

Несмотря на случившееся, прерывать выступление Soolking не стали. Популярный рэп- певец продолжил давать концерт. Его транслировали в прямом эфире на местном телеканале. Очевидцы отметили, что трагедия произошла из-за проблем в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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