СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-23T06:45:12+03:00

В США после аварийной посадки самолета семь человек были госпитализированы Фото: Иван ВИСЛОВ

Всего на борту лайнера находились почти 200 пассажиров

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ВЫ США самолет американской компании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Гонолулу в Гавайях. Борт следовал туда из Окленда штата Калифорния. На борту находились 184 пассажира и восемь членов экипажа. Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на местные власти, семерых человек госпитализировали в больницу. Погибших в происшествии нет.

На экстренную посадку пилоты пассажирского лайнера пошли из-за задымления на борту воздушного судна. Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание. Отмечается, что сейчас их жизням ничего не угрожает.

Известно, что дым появился примерно за 20 минут до посадки. После того, как воздушное судно оказалось на земле, людей эвакуировали при помощи надувных трапов.

Авиакомпания пока не сообщает о причинах появления дыма в самолете во время полета.

ИСТОЧНИК KP.RU