2019-08-23T08:20:52+03:00
Политика

Минобороны сообщило о разведактивности у границ с Россией

Российские истребители за неделю 20 раз поднимались на перехват иностранных самолетов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские истребители за неделю 20 раз поднимались на перехват иностранных самолетовРоссийские истребители за неделю 20 раз поднимались на перехват иностранных самолетовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В течение недели Разведку вдоль границ России вели двадцать семь иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России в официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

При этом за прошедшую неделю Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил двадцать раз поднимались воздух на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.

Сообщается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Напомним, в конце января этого года за неделю у границ России были замечены двадцать три иностранных самолета-разведчика. . Российские истребители четыре раза поднимались на их перехват. Тогда нарушений воздушного пространства также допущено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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