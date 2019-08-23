Минобороны сообщило о разведактивности у границ с Россией

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-23T08:20:52+03:00

Российские истребители за неделю 20 раз поднимались на перехват иностранных самолетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские истребители за неделю 20 раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Изменить размер текста: A A

В течение недели Разведку вдоль границ России вели двадцать семь иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России в официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

При этом за прошедшую неделю Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил двадцать раз поднимались воздух на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.

Сообщается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Напомним, в конце января этого года за неделю у границ России были замечены двадцать три иностранных самолета-разведчика. . Российские истребители четыре раза поднимались на их перехват. Тогда нарушений воздушного пространства также допущено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU