СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-23T08:52:09+03:00

Глава городской администрации заявил, что украинские власти хотят изменить «закон про столицу», заставив мэра просто «ленточки перерезать и цветы к памятникам класть»

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Киев и Севастополь являются городами с особым статусом, но украинские власти хотят изменить «закон про столицу», чтобы мэры этих городов стали номинальной фигурой. Соответствующие заявление сделал киевский градоначальник Виталий Кличко.

«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации. А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью», - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Кличко заявил, что он хочет «жить по европейским стандартам», поэтому градоначальник не может просто «сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть». Глава киевской администрации сообщил, что он «делает все на 110%, чтобы ситуация в Киеве поменялась».

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности главы администрации Киева. Однако, правительство незалежной отказалось рассматривать данный вопрос в своем действующим составе.

Стоит отметить, что Крым и Севастополь с марта 2014 года находятся в составе Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU