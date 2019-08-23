Российские ученые научились распознавать человека по силуэту и отслеживать его по городу

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-23T08:51:16+03:00

Технологию начнут тестировать в Москве уже в этом году

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Ученые придумали как вычислить личность человека, учитывая негативное отношение в обществе к распознаванию лиц. Особенно негативно к хранению таких персональных данных относятся в Европе. А как обойти острый вопрос придумали в России. Ученые из компании Ntechlab разработали технологию, которая сможет узнавать человека только по его силуэту. С помощью камер наблюдения, установленных в городе, можно будет даже проследить за его перемещением.

Сейчас разработчики работают над тем, чтобы все камеры, вне зависимости от их расположения, высоко или на уровне человеческого роста, смогли давать одинаково верные данные.

Как сообщает ТАСС, ученые планируют еще два месяца доводить технологию «до ума», а потом испробуют ее в деле. Пилотным городом, где личность людей будут определять по силуэту, станет Москва.

- Потом технологию сможет применять и в других городах - в Татарстане, в Тюмени, Рязани, Кемерове и за рубежом. – рассказал директор компании Александр Минин.

Кстати, стало известно, что новинка по распознаванию лиц появится в арсенале Росгвардии – на помощь сотрудникам ведомства придут дроны.

ИСТОЧНИК KP.RU