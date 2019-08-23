2019-08-23T09:17:09+03:00
Спорт

Макгрегор об избиении мужчины в баре: «Был не прав, хочу возместить ущерб»

Ирландский спортсмен заявил, что хочет вернуться к боям UFC, чтобы заслужить уважение и искупить вину
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спортсмен намерен вернуться к профессиональной карьереСпортсмен намерен вернуться к профессиональной карьереФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спустя почти пять месяцев после случая в баре, где экс-чемпион UFC по смешанным единоборствам избил старика, Конор Макгрегор официально принес извинения. Сделал он это в эфире телеканала ESPN.

- Я был неправ. Этот человек заслуживал того, чтобы наслаждаться временем, проведенным в пабе, - сказал раскаявшийся спортсмен.

Он сообщил, что хочет возместить ущерб и сделал такое предложение пострадавшему вскоре после происшествия. Макгрегор под прицелами камер корил себя за то, что не принес извинений публично раньше. Он поблагодарил своих родителей и семью за поддержку. Но оказалось, что заявления на этом не закончились.

Боец объявил о своем возвращении в большой спорт:

- Я хочу вернуться к боям UFC, чтобы бороться за уважение и искупление после недавних столкновений с законом.

Столкновений с законом, напомним, у скандального спортсмена было несколько. Он «отличился» дебошем в автобусе, избиением фаната.

Телезрители после эфира с извинениями вопреки ожиданиям не поверили в слова Конора Макгрегора.

«Здесь что-то не так. Конор не похож на себя», - писали в комментариях к эфиру, выложенному в Youtube люди.

«Похоже, мой мальчик Конор собирается сломаться. Он не такой. Надеюсь, он в порядке».

«Все, что я слышу, это оправдания и истории ... в настоящее время Конор потерял свою магию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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