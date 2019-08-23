Больше половины россиян предпочитают не посещать врачей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-23T10:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 60% наших соотечественников предпочитают не посещать врачей, а заниматься самолечением в случае плохого самочувствия. Это следует из опроса портала «Здоровья Mail.ru»

Результаты исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС, показали, что только 28% россиян ходят к врачам, когда чувствуют признаки недомогания, 74% посещают поликлиники только при тяжелом состоянии, но каждый пятый опрошенный сообщили, что избегает медиков.

Выяснилось, что 9% наших сограждан дополняют назначения врачей народными средствами, а 31% хотя бы раз обращались к знахарям.

В опросе об отношение россиян к своему здоровью. приняли участие 11 тысяч 717 пользователей «Здоровья Mail.ru».

Ранее сайт kp.ru рассказывал об опросе портала, который показал, что большинство россиян в случае заражения гриппом или ОРВИ продолжают ходить на работу и только 19% берут больничный и остаются дома. При этом, почти половина идут в больницу лишь в крайних случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU