2019-08-23T10:29:14+03:00
Общество

Больше половины россиян предпочитают не посещать врачей

Около 60% наших сограждан занимаются самолечением
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Больше половины россиян предпочитают не посещать врачейБольше половины россиян предпочитают не посещать врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 60% наших соотечественников предпочитают не посещать врачей, а заниматься самолечением в случае плохого самочувствия. Это следует из опроса портала «Здоровья Mail.ru»

Результаты исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС, показали, что только 28% россиян ходят к врачам, когда чувствуют признаки недомогания, 74% посещают поликлиники только при тяжелом состоянии, но каждый пятый опрошенный сообщили, что избегает медиков.

Выяснилось, что 9% наших сограждан дополняют назначения врачей народными средствами, а 31% хотя бы раз обращались к знахарям.

В опросе об отношение россиян к своему здоровью. приняли участие 11 тысяч 717 пользователей «Здоровья Mail.ru».

Ранее сайт kp.ru рассказывал об опросе портала, который показал, что большинство россиян в случае заражения гриппом или ОРВИ продолжают ходить на работу и только 19% берут больничный и остаются дома. При этом, почти половина идут в больницу лишь в крайних случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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