2019-08-23T10:40:38+03:00
Экономика

В России стали меньше покупать планшеты

Продажи данных гаджетов сократились на треть
Ася РОМАНЧУК
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В России стали менее популярны планшеты. В первой половине 2019 года их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с прошлым годом. Тенденцию подтверждают в крупнейших компаниях, занимающихся продажей техники – снижение до 30 процентов.

В январе-июне 2019 года в России было продано около 1 млн планшетов. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты объясняют данную ситуацию тем, что широкоэкранные смартфоны заменили планшеты. Такие устройства сейчас занимают 58 процентов рынка.

Кстати, на рынке почти не осталось смартфонов с экраном менее 4 дюймов, а новым стандартом становится диагональ от 6 дюймов.

Международная аналитическая компания IDC так же отмечает, что интерес к планшетам теряется во всем мире. Поставки данных устройств снизились по сравнению с апрелем-июнем 2018 года на 5% — до 32,2 млн штук, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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