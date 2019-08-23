Больше половина заемщиков по ипотеке моложе 30 лет

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-23T10:35:34+03:00

Ипотеку все чаще берут люди, которым еще нет 30 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

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В прошлом году доля кредитов на приобретение жилья среди этой возрастной категории составила 55% от общего числа. По данным замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, это максимальное значение за последние 10-12 лет.

Если в 2006 – 2008 году среди россиян, желающих оформить ипотеку, лишь 20% составляли люди до 30 лет, то в последнее время эта доля выросла до 55%. По статистике Центробанка, было выдано более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн. рублей.

- Возможно, изменения связаны с внедрением льготных ипотечных программ. Например, для молодых семей с двумя и более детьми действует льготная программа кредитования под 6%, - отметил Никита Стасишин. – Хорошим стимулом является возможность использования при оформлении ипотеки средств материнского капитала. Кроме того, многих заинтересовало снижение ставки по кредитам, которая по итогам 2018 года в среднем она составила 9,56% и более лояльные требования банков к заемщикам.

В крупнейших российских банках подтвердили «Известиям» информацию о том, что доля заемщиков до 30 лет увеличивается, а их средний возраст при этом – снижается. Это может быть связано с повышением востребованности молодежи на рынке труда и увеличением уровня их зарплат.

Финансисты отмечают, что новое поколение осознанно подходит к приобретению и обслуживанию заемных обязательств, а также стремится к положительной кредитной истории - менее 1% клиентов среди молодых людей имеют просрочку по ипотеке. Эксперты считают, что увеличение доли молодежи в ипотечном кредитовании, с одной стороны говорит о стабильности жизни в России и уверенности этой категории людей в своих профессиональных навыках, с другой – об авантюризме и инфантилизме молодых заемщиков, а также об агрессивной рекламе банков, которые умалчивают о возможных рисках ипотеки.

Стоит отметить, что по итогам июня 2019-го уже наблюдается замедление темпов роста ипотечного кредитования. Среди возможных причин— удовлетворение отложенного спроса населения, стабильно отрицательная динамика доходов населения, повышение ставок в начале года.

ИСТОЧНИК KP.RU