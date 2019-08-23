СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-23T10:42:54+03:00

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В пятницу, 23 августа, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, где пробудет один день. Об этом сообщили в российском посольстве на Украине.

«Татьяна Москалькова прилетела в Киев», - передает ТАСС сообщение в диппредставительства, где не уточнили цель визита российского омбудсмена.

В аппарате Москальковой подтвердили, что она отправляется в украинскую столицу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Кремле подтвердили, что президенты России и Франции, Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсуждали обмен удерживаемых в России и на Украине. В четверг, 22 августа, появилась информация, что россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена, который должен состояться в ближайшее время. При этом в пунктах сбора находятся и другие граждане России.

ИСТОЧНИК KP.RU