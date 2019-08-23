Телефонный террорист сообщил о «минировании» дома родителей Зеленского

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-23T10:53:23+03:00

Угроза от анонима поступает во второй раз

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Неизвестный сообщил о якобы готовящемся подрыве нескольких зданий в Украине. В списке телефонного террориста был дом родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает издание «Первый городской», звонок поступил в одну из служб Киева. Аноним предупреждал о готовящемся террористическом акте в предстоящие выходные 24-25 августа. К дому родственников украинского лидера выдвинулись спецслужбы. Однако взрывотехники и кинологи с собаками не обнаружили ничего опасного.

Это не первый раз, когда неизвестные пугают подрывом дома политика. Прошлый раз взрывотехники приезжали в дом в Кривом Роге в июле этого года.

О его семье известно не много, мать инженер, отец - программист, доктор технических наук. О пути, который Зеленский прошел от КВНа до президентства, ранее писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU