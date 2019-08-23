Зеленскому предложили разработать план признания российского статуса Крыма

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-23T11:01:25+03:00

Сенатор от крымского региона заявил, что больше нет никаких вариантов для возвращения полуострова в состав Украины

Изменить размер текста: A A

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует разработать план постепенного признания Крыма в составе России. Соответствующий совет дал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков, подчеркнув, что признание Киевом российского статуса полуострова позволит улучшить взаимоотношения двух стран.

«Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», - передают РИА-Новости слова сенатора, который отметил, что больше не существует никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину.

Цеков также назвал возмутительным позицию украинского лидера, который продолжает воспринимать полуостров как «кусок территории без населения».

Напомним, ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вернуть Крым, чтобы попасть в G8.

ИСТОЧНИК KP.RU