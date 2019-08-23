Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-23T11:27:41+03:00

В День народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября включительно ФОТО: Рамиль ГАЛИ

В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд

Изменить размер текста: A A

В ноябре россиян ждут продолжительных выходные. В честь Дня народного единства будем отдыхать три дня подряд.

Праздник отмечается 4 ноября и, в связи с этим, нерабочей будет данная дата. Красный день календаря приходится на понедельник, а суббота и воскресенье будут прибавлены к данному числу. Таким образом, получается, что выходные дни в начале ноября продлятся со 2 по 4 число, включительно.

Следующие длительные каникулы ждут россиян в новогодние каникулы, в 2020 году отдыхать будем с 1 по 8 января, сообщает ФАН.

Сейчас активно обсуждается перспектива введения четырехдневной рабочей неделе. Традиционно, мнения по этому вопросу разделились, в небольших городах до 500 тысяч жителей против нововведения выступают 52 процента жителей, а в городах с населением до 950 тысяч жителей – 50% высказались негативно против сокращения.

Больше всего россиян волнует возможное снижение доходов, такое мнение высказывают селяне и пенсионеры.

Что касается крупных городов, за сокращенную неделю выступают 36% москвичей и жителей Санкт-Петербурга. Сторонники реформы ссылаются на возможность заняться здоровьем и улучшить личную жизнь.

Ранее сайт kp.ru рассказывал историю праздника Дня народного единства.

ИСТОЧНИК KP.RU