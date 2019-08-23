2019-08-23T11:50:08+03:00
Происшествия

В Калифорнии с рельс сошла скоростная электричка: пострадали 27 человек

До этого он столкнулся с поездом технического обслуживания
Юлия САЛЬНИКОВА
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В городе Сакраменто вечером 22 августа произошло ЧП на железной дороге. Скоростная электричка столкнулась с поездом технического обслуживания. По какой причине оба поезда вышли на одну линию, теперь выясняют профильные ведомства. После столкновения электричка сошла с рельс. Пострадали 27 человек.

- Капитан Кит Уэйд из пожарного управления Сакраменто сказал, что 13 пассажиров были госпитализированы. Двое из них получили травмы средней тяжести. Остальных пострадавших осмотрели медики на месте и отпустили домой, - сообщает издание Sacramento Bee.

Дымящийся вагон тушили 40 пожарных. Они также помогали медикам вызволять людей из вагона и сажать их в машину неотложки.

Это второе столкновение поездов в Сакраменто с 1987 года.

Месяц назад, в июне, аналогичное ЧП произошло в Бангладеш. Сто человек пострадали в результате схода поезда с рельс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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