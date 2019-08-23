Сенатор объяснил почему США отказались продавать Турции Patriot

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-23T11:50:16+03:00

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США отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot. Они должны были стать альтернативой российским зенитно-ракетным комплексам С-400.

Сенатор Олег Морозов уверен, что данная ситуация наглядно демонстрирует, что Анкара руководствуется, в первую очередь, национальными интересами. Турция не скрывает, что заинтересована в С-400. Сегодня это лучшая противовоздушная система на планете.

- Турция сегодня исходит не столько из идей натовской солидарности, сколько из своих оборонительных национальных и государственных интересов. Очень показательно, мировая торговля оружием — это, в первую очередь, бизнес. Вопрос качества и цены товара, - комментирует ФАН сенатор.

Он отмечает, что американцы потерпели поражение в этом вопросе, так как Турция пошла своим путем, продемонстрировав, что национальные интересы превыше всего.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU