Названы самые популярные в России авто, стоимостью более 100 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-23T12:08:11+03:00

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Продажи дорогих автомобилей, стоимостью более 100 тысяч долларов, выросли на 18,4 процента. За первые полгода 2019-го было продано 7 875 авто данной ценовой категории. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Чаще всего россияне предпочитают покупать внедорожник Lexus LX. Из общего объема продаж на него пришлось 1743 сделки.

Вторая позиция у англичан - Range Rover выбрали 1383 человека, а замыкает тройку лидеров немецкий кроссовер BMW X7 — 1038 проданных машин.

ТОП-10 самых популярных дорогих авто:

Lexus LX (1743),

Range Rover (1388),

BMW X7 (1038),

Mercedes-Benz S-Class (896),

Mercedes-Benz G-Class (649),

BMW 7-Series (526),

Мercedes-Benz Maybach S-Class (285),

Cadillac Escalade (268),

Porsche Panamera (217),

Audi A8 (205).

Кстати, за с начала года было продано 88 Lamborghini. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU