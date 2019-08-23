Названы самые популярные в России авто, стоимостью более 100 тысяч долларов
Продажи дорогих автомобилей, стоимостью более 100 тысяч долларов, выросли на 18,4 процента. За первые полгода 2019-го было продано 7 875 авто данной ценовой категории. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Чаще всего россияне предпочитают покупать внедорожник Lexus LX. Из общего объема продаж на него пришлось 1743 сделки.
Вторая позиция у англичан - Range Rover выбрали 1383 человека, а замыкает тройку лидеров немецкий кроссовер BMW X7 — 1038 проданных машин.
ТОП-10 самых популярных дорогих авто:
Lexus LX (1743),
Range Rover (1388),
BMW X7 (1038),
Mercedes-Benz S-Class (896),
Mercedes-Benz G-Class (649),
BMW 7-Series (526),
Мercedes-Benz Maybach S-Class (285),
Cadillac Escalade (268),
Porsche Panamera (217),
Audi A8 (205).
Кстати, за с начала года было продано 88 Lamborghini. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU