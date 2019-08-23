Зеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма
Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма Украине. Соответствующие заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, подчеркнув, что у него нет сомнений в том, что полуостров вскоре войдет в состав незалежной.
«Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», - сказал глава Украины, отметив, что «каждый крымчанин - это украинец». «Это все наша земля и мы будем добиваться чтобы ее вернуть», - добавил Зеленский.
Украинский лидер также сообщил, что в Верховной раде подготовлен ряд законопроектов по вопросу Крыма, которые необходимо будет изучить.
Ранее сенатор от крымского региона Сергей Цеков сообщил, что больше не существует никаких вариантов для возвращения полуострова в состав Украины и посоветовал Зеленскому разработать специальный план постепенного признания российского статуса Крыма.
Напомним, что Крым находится в составе России с марта 2014 года после проведенного на полуострове референдума.
ИСТОЧНИК KP.RU
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