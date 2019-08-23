2019-08-23T12:41:10+03:00
Политика

Зеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма

Украинский лидер сообщил, что в Верховной раде подготовлен ряд законопроектов в отношении полуострова
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения КрымаЗеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма Украине. Соответствующие заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, подчеркнув, что у него нет сомнений в том, что полуостров вскоре войдет в состав незалежной.

«Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», - сказал глава Украины, отметив, что «каждый крымчанин - это украинец». «Это все наша земля и мы будем добиваться чтобы ее вернуть», - добавил Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что в Верховной раде подготовлен ряд законопроектов по вопросу Крыма, которые необходимо будет изучить.

Ранее сенатор от крымского региона Сергей Цеков сообщил, что больше не существует никаких вариантов для возвращения полуострова в состав Украины и посоветовал Зеленскому разработать специальный план постепенного признания российского статуса Крыма.

Напомним, что Крым находится в составе России с марта 2014 года после проведенного на полуострове референдума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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