Google заблокировал 210 каналов на YouTube из-за протестов в Гонконге

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-23T12:23:31+03:00

Из-за массовых акций протеста в Гонконге, Google заблокировал ряд каналов на YouTube Фото: REUTERS

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Компания Google приняла решение заблокировать 210 каналов платформы YouTube по подозрению в координировании протестов в Гонконге.

На данных платформах были предоставлены к просмотру ролики с уличными протестами.

«Мы заблокировали 210 каналов, когда обнаружили, что они скоординированно загружают видео, связанные с продолжающимися протестами в Гонконге», — сообщается в блоге Google.

Сведения о данных роликах направляются в правоохранительные органы. В будущем это может помочь в ходе расследования сложившейся ситуации.

На улицы жители Гонконга стали выходить в начале июня 2019 года. Она протестуют против принятия закона об экстрадиции.

Гонконг вернулся из-под власти Великобритании в состав Китая в 1997 году, сохранив свой автономный статус. Власти заключили соглашение о выдаче преступников с 20 странами, в том числе США и Великобритания, а вот с материковой частью Китая пока соглашение не достигнуто, сообщает телеканал «360».

Ранее генеральное консульство РФ в Гонконге посоветовало россиянам отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за акций протестов. Новые митинги, по информации Генконсульства России, запланированы на 23-25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU