2019-08-23T12:23:31+03:00
В мире

Google заблокировал 210 каналов на YouTube из-за протестов в Гонконге

В роликах усмотрели попытки координировать митинги
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Из-за массовых акций протеста в Гонконге, Google заблокировал ряд каналов на YouTubeИз-за массовых акций протеста в Гонконге, Google заблокировал ряд каналов на YouTubeФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Компания Google приняла решение заблокировать 210 каналов платформы YouTube по подозрению в координировании протестов в Гонконге.

На данных платформах были предоставлены к просмотру ролики с уличными протестами.

«Мы заблокировали 210 каналов, когда обнаружили, что они скоординированно загружают видео, связанные с продолжающимися протестами в Гонконге», — сообщается в блоге Google.

Сведения о данных роликах направляются в правоохранительные органы. В будущем это может помочь в ходе расследования сложившейся ситуации.

На улицы жители Гонконга стали выходить в начале июня 2019 года. Она протестуют против принятия закона об экстрадиции.

Гонконг вернулся из-под власти Великобритании в состав Китая в 1997 году, сохранив свой автономный статус. Власти заключили соглашение о выдаче преступников с 20 странами, в том числе США и Великобритания, а вот с материковой частью Китая пока соглашение не достигнуто, сообщает телеканал «360».

Ранее генеральное консульство РФ в Гонконге посоветовало россиянам отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за акций протестов. Новые митинги, по информации Генконсульства России, запланированы на 23-25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Twitter через Верховный суд добивается отмены штрафа в 3000 рублей
Путин поручил Минобороны принять меры по симметричному ответу испытания ракет США
Врачи опровергли связь семечек и аппендицита
Поезда по Крымскому мосту поедут до конца года
Британская газета The Guardian назвала Крым российским
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на год
Зеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма
В Чебоксарах после большой реконструкции открылся Дорисс-парк
Бывший агент Майкла Джексона рассказала о тайном завещании легендарного певца
МИД КНДР назвал госсекретаря США "ядовитым бессовестным вороном"
Хватает на еду, на машину - нет: Росстат оценил финансовые возможности многодетных семей
Названы самые популярные в России авто, стоимостью более 100 тысяч долларов
Зеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в РФ и на Украине
Сенатор объяснил почему США отказались продавать Турции Patriot
В Калифорнии с рельс сошла скоростная электричка: пострадали 27 человек
Дни Москвы проходят в Липецкой области
Роналду сказал, когда уйдет из сборной Португалии
Курс евро опустился до 72,65 рублей
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Зеленскому предложили разработать план признания российского статуса Крыма
Телефонный террорист сообщил о «минировании» дома родителей Зеленского
Москалькова прибыла в Киев
Больше половина заемщиков по ипотеке моложе 30 лет
Больше половины россиян предпочитают не посещать врачей
В России стали меньше покупать планшеты
Крепче держись, шофер: названы опасные для репродуктивного здоровья профессии