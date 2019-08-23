Google заблокировал 210 каналов на YouTube из-за протестов в Гонконге
Компания Google приняла решение заблокировать 210 каналов платформы YouTube по подозрению в координировании протестов в Гонконге.
На данных платформах были предоставлены к просмотру ролики с уличными протестами.
«Мы заблокировали 210 каналов, когда обнаружили, что они скоординированно загружают видео, связанные с продолжающимися протестами в Гонконге», — сообщается в блоге Google.
Сведения о данных роликах направляются в правоохранительные органы. В будущем это может помочь в ходе расследования сложившейся ситуации.
На улицы жители Гонконга стали выходить в начале июня 2019 года. Она протестуют против принятия закона об экстрадиции.
Гонконг вернулся из-под власти Великобритании в состав Китая в 1997 году, сохранив свой автономный статус. Власти заключили соглашение о выдаче преступников с 20 странами, в том числе США и Великобритания, а вот с материковой частью Китая пока соглашение не достигнуто, сообщает телеканал «360».
Ранее генеральное консульство РФ в Гонконге посоветовало россиянам отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за акций протестов. Новые митинги, по информации Генконсульства России, запланированы на 23-25 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU