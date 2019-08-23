Врачи опровергли связь семечек и аппендицита

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-23T13:06:34+03:00

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Врачи напомнили что семечки и другие продукты никак не повлияют на риск развития аппендицита. Никаких научных доказательств связи аппендицита с диетой, употребелением алкоголя или физическими нагрузками нет. Риск заболевания одинаков для всех людей, независимо от их образа жизни.

Единственная заметная корреляция есть с возрастом: аппендицит нехарактерен для детей и пожилых, болеют им обычно люди работоспособные.

"Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют" заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

Хирург также сообщил, что основной проблемой лечения аппендицита в России является расхожий миф о том, что симптомом болезни является сильная «кинжальная» боль в животе, которая к аппендициту отношения не имеет. Боль от аппендицита начинается с легкой тошноты и дискомфорта, усиливается плавно, разливаясь по всему животу, и медленно смещаясь в правую его часть, сообщает РИА Новости.

Также врач напомнил, что аппендицит неизлечим медикаментами, в случае его возникновения нужно получить хирургическую помощь как можно быстрее, причем удалять аппендикс для профилактики, как делали иногда в 60-х — 70-х, нельзя, так как это может вызвать неожиданные и гораздо более тяжелые осложнения.

ИСТОЧНИК KP.RU