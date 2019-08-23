2019-08-23T12:54:58+03:00
Политика

МИД КНДР назвал госсекретаря США "ядовитым бессовестным вороном"

Северная Корея резко отреагировала на угрозы Майка Помпео сохранить санкции
Иван НЕТРЕБКО
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В КНДР ответили Госсекретарю США Майку Помпео на угрозы санкциямиВ КНДР ответили Госсекретарю США Майку Помпео на угрозы санкциямиФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Washington Examiner заявил, что в отношении Пхеньяна сохранятся «самые строгие в истории санкции», если он отойдет от курса на денуклеаризацию. В ответ на это глава МИД КНДР Ли Ен Хо резко раскритиковал политика.

- Помпео - яд американской дипломатии. На повестке дня стоит диалог США - КНДР, а человек, возглавляющий переговорную группу, отпускает череду бессмысленных замечаний. От него нельзя ожидать ничего хорошего, у него нет ни стыда, ни совести, - цитирует Ли Ен Хо Центральное телеграфное агентство Кореи.

Также глава северокорейского МИД напомнил Помпео пословицу - если ворон будет часто мыться, белее он не станет.

- США строят воздушные замки, что всего можно добиться санкциями. У нас два выхода: оставить наслаждаться их мечтой или заставить их очнуться. Мы готовы как к диалогу, так и к конфронтации, - добавил Ли Ен Хо.

Как сообщал сайт kp.ru, переговоры о нормализации отношений США и КНДР и денуклеаризации республики начались год назад. После встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня 2018 года Госдеп выразил надежду, что Пхеньян выполнит свои обещания к январю 2021 года, то есть до окончания полномочий Трампа.

Вторая встреча в Ханое в феврале 2019 года из-за разногласий сторон завершилась досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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