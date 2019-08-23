Хватает на еду, на машину - нет: Росстат оценил финансовые возможности многодетных семей
Что могут позволить себе купить российские многодетные семьи, выяснили статистики. Самой многочисленной группе, больше 52 процентов опрошенных, денег хватает только на еду и одежду. Купить квартиру, машину или дачу семьи с тремя детьми в большинстве своем не могут – положительно ответили только 16 процентов.
Около трети опрошенных признались, что оставшихся после покупки продуктов денег, не хватает на одежду и оплату коммунальных услуг. А два процента испытывают сложности даже с покупкой еды для своей большой семьи.
Счастливчиков, которые могут купить все, что пожелают, в этой группе населения меньше процента – 0,7 процентов.
Поддержать многодетные семьи призван новый законопроект. Депутаты предлагают снизить подоходный налог для работающих матерей с 13 до 4 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU