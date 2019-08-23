Бывший агент Майкла Джексона рассказала о тайном завещании легендарного певца
Популярный во всем мире певец Майкл Джексон составил ещё одно тайное завещание за несколько лет до своей смерти, однако в силу оно так не вступило. Новый документ, датированный 2006 годом, должен был заменить завещание артиста от 2002 года, по которому ныне разделено наследство короля поп-музыки.
Об этом Independent рассказала бывший агент Майкла Джексона - Рэймон Бэйн. Экс-представитель артиста рассказала журналистам, что присутствовала на сделке у нотариуса и слышала содержание документа. Однако, где сейчас новое завещание — неизвестно.
— Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба, — поделилась она.
Согласно вступившего в силу завещания от 2002 года, 40% состояния (от полутора миллиардов) достались его матери Кэтрин, ещё 40% были поделены между тремя детьми Джексона. Оставшиеся 20% были направлены на благотворительность.
При этом Рэймон Бэйн подчеркнула, что за 10 лет ни одного благотворительного пожертвования от имени певца так и не были сделаны. Разговоры о завещании певца до сих пор не заканчиваются. Ещё в 2009 году после кончины артиста брат Майкла Рэнди заявил, что вступившее в силу завещание ложное, потому что оно было подписано в день, когда певец пребывал в другом городе.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года, ему было 50 лет. Врачи диагностировали остановку сердца от передозировки лекарственных препаратов, сообщает Пятый канал.
Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни.
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