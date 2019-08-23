Бывший агент Майкла Джексона рассказала о тайном завещании легендарного певца

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-23T12:36:25+03:00

Споры вокруг наследства Майкла Джексона не утихают до сих пор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Популярный во всем мире певец Майкл Джексон составил ещё одно тайное завещание за несколько лет до своей смерти, однако в силу оно так не вступило. Новый документ, датированный 2006 годом, должен был заменить завещание артиста от 2002 года, по которому ныне разделено наследство короля поп-музыки.

Об этом Independent рассказала бывший агент Майкла Джексона - Рэймон Бэйн. Экс-представитель артиста рассказала журналистам, что присутствовала на сделке у нотариуса и слышала содержание документа. Однако, где сейчас новое завещание — неизвестно.

— Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба, — поделилась она.

Согласно вступившего в силу завещания от 2002 года, 40% состояния (от полутора миллиардов) достались его матери Кэтрин, ещё 40% были поделены между тремя детьми Джексона. Оставшиеся 20% были направлены на благотворительность.

При этом Рэймон Бэйн подчеркнула, что за 10 лет ни одного благотворительного пожертвования от имени певца так и не были сделаны. Разговоры о завещании певца до сих пор не заканчиваются. Ещё в 2009 году после кончины артиста брат Майкла Рэнди заявил, что вступившее в силу завещание ложное, потому что оно было подписано в день, когда певец пребывал в другом городе.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года, ему было 50 лет. Врачи диагностировали остановку сердца от передозировки лекарственных препаратов, сообщает Пятый канал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666254" frameborder="0"></iframe> Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни.

ИСТОЧНИК KP.RU