2019-08-23T12:36:49+03:00
Общество

В Чебоксарах после большой реконструкции открылся Дорисс-парк

Обновленная зона отдыха появилась от благодаря участию Чувашии в реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды»
Ирина СУХАНОВА
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В Чебоксарах после масштабной реконструкции 22 августа открылась одна из самых любимых горожанами зон отдыха — Дорисс-парк. Старый парк преобразился и превратился в современное общественное пространство с новыми детскими и спортивными площадками, велодорожками, прогулочными зонами и уютными местами отдыха. Обновленная парковая зона появилась благодаря участию Чувашии в реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На реконструкцию Дорисс-парка было выделено 41,5 млн рублей.

Открытие парка приурочили к большому событию, который отмечается в эти дни в Чебоксарах: столица Чувашии празднует 550-летний юбилей. Обновленный парк встретил чебоксарцев новой входной группой и цветной брусчаткой, участком для воркаута и скейт-парком. Здесь появились деревянная сцена, зрительские трибуны, спортивная площадка Work Out с резиновым покрытием и тренажерами.

- Дорисс-парк получил вторую жизнь. Впереди у нас с вами еще одна задача – это реконструкция Дубовой рощи. Построим и назовем ее Парком дружбы, - обратился к горожанам Почетный гражданин города Чебоксары Иван Долгушин.

Какие общественные зоны в Чебоксарах необходимо благоустроить, решали сами жители города в формате общественного голосования. Реконструкция проводится за счет федеральных и республиканских программ. В 2019 году благодаря поддержке Главы Чувашии Михаила Игнатьева и Правительства республики на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» было выделено 169,9 млн рублей.

По национальному проекту «Комфортная городская среда» в Чебоксарах уже благоустроили пространство вокруг Дома мод, реконструировали территорию возле Храма Рождества Христова. Сейчас в столице Чувашии идет масштабный ремонт Красной площади — средства на него город получил благодаря участию проекта в федеральной программе «Развитие культуры и туризма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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