2019-08-23T12:45:34+03:00
Общество

Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на год

Эмбарго в отношении продукции из ряда стран будет действовать до конца 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на годПравительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на годФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Правила уничтожения контрабандной продукции, запрещённой к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго продлен на год и будет действовать до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в постановления правительства РФ, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Эмбарго распространяется на страны, которые ранее приняли санкции против нашей страны. Запрет на ввоз распространяется на США, страны Евросоюза, Канаду, Австралию, Норвегию, Украину, Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. Ограничения касаются таких товаров, как мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях 6 августа 2014 года. С тех пор срок действия продэмбарго продлевался «в целях защиты национальных интересов России». В июле 2018 года прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении ограничений до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Twitter через Верховный суд добивается отмены штрафа в 3000 рублей
Путин поручил Минобороны принять меры по симметричному ответу испытания ракет США
Врачи опровергли связь семечек и аппендицита
Поезда по Крымскому мосту поедут до конца года
Британская газета The Guardian назвала Крым российским
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
Зеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма
В Чебоксарах после большой реконструкции открылся Дорисс-парк
Бывший агент Майкла Джексона рассказала о тайном завещании легендарного певца
МИД КНДР назвал госсекретаря США "ядовитым бессовестным вороном"
Хватает на еду, на машину - нет: Росстат оценил финансовые возможности многодетных семей
Google заблокировал 210 каналов на YouTube из-за протестов в Гонконге
Названы самые популярные в России авто, стоимостью более 100 тысяч долларов
Зеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в РФ и на Украине
Сенатор объяснил почему США отказались продавать Турции Patriot
В Калифорнии с рельс сошла скоростная электричка: пострадали 27 человек
Дни Москвы проходят в Липецкой области
Роналду сказал, когда уйдет из сборной Португалии
Курс евро опустился до 72,65 рублей
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Зеленскому предложили разработать план признания российского статуса Крыма
Телефонный террорист сообщил о «минировании» дома родителей Зеленского
Москалькова прибыла в Киев
Больше половина заемщиков по ипотеке моложе 30 лет
Больше половины россиян предпочитают не посещать врачей
В России стали меньше покупать планшеты
Крепче держись, шофер: названы опасные для репродуктивного здоровья профессии