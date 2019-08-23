Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на год

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-23T12:45:34+03:00

Эмбарго в отношении продукции из ряда стран будет действовать до конца 2020 года

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Правила уничтожения контрабандной продукции, запрещённой к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго продлен на год и будет действовать до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в постановления правительства РФ, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Эмбарго распространяется на страны, которые ранее приняли санкции против нашей страны. Запрет на ввоз распространяется на США, страны Евросоюза, Канаду, Австралию, Норвегию, Украину, Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. Ограничения касаются таких товаров, как мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях 6 августа 2014 года. С тех пор срок действия продэмбарго продлевался «в целях защиты национальных интересов России». В июле 2018 года прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении ограничений до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU