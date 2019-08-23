2019-08-23T13:18:33+03:00
Общество

Twitter через Верховный суд добивается отмены штрафа в 3000 рублей

Компания нарушила закон о хранении персональных данных пользователей
Иван НЕТРЕБКО
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В Twitter считают, что их не имели права штрафовать в РоссииВ Twitter считают, что их не имели права штрафовать в РоссииФото: REUTERS
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В Верховный суд РФ поступила жалоба от юриста компании Twitter. Микроблог считает, что его оштрафовали неправомерно. Дело не в деньгах (3000 рублей для такой организации - смешная сумма, ее уже выплатили), а в непризнании свой вины.

- Жалоба находится на рассмотрении у судьи. Он будет решать, передавать ли ее для рассмотрения в судебном заседании или нет. Ответ будет получен до начала октября, - цитирует ТАСС представителя Верховного суда.

Напомним, в апреле 2019 года Twitter был оштрафован за отказ хранить данные российских пользователей только на территории России. В мае Таганский суд Москвы признал это решение законным, а жалобу микроблога отклонил. Позже Мосгорсуд также согласился с такой позицией. А вот в самом Twitter продолжают настаивать - нормы российского законодательства нельзя применять к иностранным компаниям.

Кстати, зимой аналогичные проблемы были и у Facebook. Но соцсеть оказалась не такой принципиальной и заплатила свой штраф в три тысячи за непредоставление сведений о локализации данных российских пользователей на территории РФ.

А вот Google пришлось отдать полмиллиона рублей - интернет-поисковик не подключился к единому реестру запрещенных на территории нашей страны ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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