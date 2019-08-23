Поезда по Крымскому мосту поедут до конца года

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-23T13:04:16+03:00

К завершению 2019 года железнодорожные сети России и Крыма станут единым целым

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Железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив начнется по графику, как сообщает «Крымская Железная дорога». В октябре стартует продажа билетов, 9-10 декабря – первые поезда из Севастополя отправятся в рейсы.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл в Крым с инспекцией. Он сообщил, что работы запуску железнодорожной транспортной системы полуострова ведутся согласно намеченного плана. Вокзал в городе Севастополь полностью восстановлен и уже принимает пригородные электрички.

Соединение железнодорожной сети Севастополя и всего Крыма с Россией намечено к концу 2019 года – заявил Дитрих журналистам ТАСС. С мая 2018 года на Крымском мосту запустили автомобильное сообщение, а осенью того же года – грузовое.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как добраться в Крым на машине, а также где остановиться и что посмотреть, если вы приехали на полуостров впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU