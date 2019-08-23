2019-08-23T13:04:16+03:00
Общество

Поезда по Крымскому мосту поедут до конца года

К завершению 2019 года железнодорожные сети России и Крыма станут единым целым
Людмила КАЮМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вид на Крымский мост.Вид на Крымский мост.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

Железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив начнется по графику, как сообщает «Крымская Железная дорога». В октябре стартует продажа билетов, 9-10 декабря – первые поезда из Севастополя отправятся в рейсы.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл в Крым с инспекцией. Он сообщил, что работы запуску железнодорожной транспортной системы полуострова ведутся согласно намеченного плана. Вокзал в городе Севастополь полностью восстановлен и уже принимает пригородные электрички.

Соединение железнодорожной сети Севастополя и всего Крыма с Россией намечено к концу 2019 года – заявил Дитрих журналистам ТАСС. С мая 2018 года на Крымском мосту запустили автомобильное сообщение, а осенью того же года – грузовое.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как добраться в Крым на машине, а также где остановиться и что посмотреть, если вы приехали на полуостров впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Twitter через Верховный суд добивается отмены штрафа в 3000 рублей
Путин поручил Минобороны принять меры по симметричному ответу испытания ракет США
Врачи опровергли связь семечек и аппендицита
Британская газета The Guardian назвала Крым российским
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на год
Зеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма
В Чебоксарах после большой реконструкции открылся Дорисс-парк
Бывший агент Майкла Джексона рассказала о тайном завещании легендарного певца
МИД КНДР назвал госсекретаря США "ядовитым бессовестным вороном"
Хватает на еду, на машину - нет: Росстат оценил финансовые возможности многодетных семей
Google заблокировал 210 каналов на YouTube из-за протестов в Гонконге
Названы самые популярные в России авто, стоимостью более 100 тысяч долларов
Зеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в РФ и на Украине
Сенатор объяснил почему США отказались продавать Турции Patriot
В Калифорнии с рельс сошла скоростная электричка: пострадали 27 человек
Дни Москвы проходят в Липецкой области
Роналду сказал, когда уйдет из сборной Португалии
Курс евро опустился до 72,65 рублей
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Зеленскому предложили разработать план признания российского статуса Крыма
Телефонный террорист сообщил о «минировании» дома родителей Зеленского
Москалькова прибыла в Киев
Больше половина заемщиков по ипотеке моложе 30 лет
Больше половины россиян предпочитают не посещать врачей
В России стали меньше покупать планшеты
Крепче держись, шофер: названы опасные для репродуктивного здоровья профессии