2019-08-23T13:27:07+03:00
Звезды

Фильм по «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Дмитрий Глуховский опубликовал постер фильма и дал интервью
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Фрагмет постера Фото: Инстаграм Дмитрия ГлуховскогоФрагмет постера Фото: Инстаграм Дмитрия Глуховского
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Фильм по роману Дмитрия Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году. Анонс автор провел в своем Instagram, опубликовав постер.

По его данным, фильм выйдет на большой экран 1 января 2022 года. Экранизацией займутся компании ТНТ-PREMIER Studios, телеканал ТВ-3 и кинокомпания "Централ Партнершип".

Дмитрий Глуховский сыграет в проекте роль продюсера, а также будет консультировать сценаристов.

Кастинг на экранизацию пока не начался, однако Глуховский уже отметил, что сверхпопулярного в российском кино Александра Петрова на главной роли не будет. Писатель своим фильмом хочет дать старт карьере какого-нибудь молодого актера, сообщает ТАСС.

«Наши амбиции совпали — создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию «Метро» и знает её наизусть. А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в её создании словом и делом. Думаю, нам всем теперь придётся хорошо поработать — иначе горы не свернёшь», - заявил писатель.

Съемки фильма начнутся уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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