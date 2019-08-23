2019-08-23T13:30:00+03:00
Наука

Врач рассказал, как семечки влияют на развитие аппендицита

Профессор Кригер опроверг информацию о взаимосвязи питания и этого заболевания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач опроверг влияние семечек на развитие аппендицитаВрач опроверг влияние семечек на развитие аппендицитаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита. Популярный миф развеял доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер. Эксперт рассказал, что на сегодняшний день у врачей нет никаких доказательств, что семечки или любые другие продукты питания каким-либо образом могут влиять на воспаление аппендикса.

«Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», — отметил профессор.

Кригер добавил, что специалистами не выявлены и другие факторы, которые могли бы влиять на воспаление аппендикса. Таким образом он опроверг еще один миф, что это заболевание может быть связано с активностью человека или его образом жизни.

Специалист добавил, что аппендицит встречается у мужчин и женщин примерно в равной пропорции, но у женщин его не редко путают с гинекологическими заболеваниями. При этом воспаление аппендикса чаще всего наблюдается у пациентов трудоспособного возраста, и почти никогда не бывает у пожилых людей, передает сайт argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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