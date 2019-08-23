AliExpress разрешил возвращать товары без объяснения причины

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-23T14:03:06+03:00

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На AliExpress стало проще вернуть товар. Для этого даже не надо объяснять причину - главное, чтобы с момента доставки прошло не более двух недель. Раньше отказаться от приобретения можно было, только если оно явно не соответствовало заявленным характеристикам. Возврат согласовывался с продавцом, а пересылку оплачивал покупатель.

Такое решение в компании приняли после анализа причин отказа от покупки: около трети пользователей уходили с платформы именно из-за сложностей системы возврата и нежелания переплачивать.

Как объясняется в пресс-релизе, опубликованным AliExpress, теперь при возврате товара в диалоговое окно с продавцом (вкладка «Спор» в службе поддержки) придет код. Его нужно предъявить в отделении «Почты России», после чего деньги вернутся покупателю на счет. Срок зачисления средств не должен превышать 21 день.

Пока что нововведение действует в отношении 10 млн товаров, позже его распространят почти на все. Ограничений по сумме заказа нет, единственное, что нельзя будет вернуть - нижнее белье, сшитые на заказ свадебные наряды, смартфоны и радиодетали.

Кстати, с недавнего времени cервис AliExpress начал работать на базе VK Mini Apps. То есть теперь пользователи соцсети могут сходить в магазин не покидая ее.

ИСТОЧНИК KP.RU