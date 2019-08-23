2019-08-23T14:03:06+03:00
Общество

AliExpress разрешил возвращать товары без объяснения причины

Нововведение коснется 10 миллионов наименований
Иван НЕТРЕБКО
Поделиться:
Раньше AliExpress терял клиентов именно из-за сложной системы возвратаРаньше AliExpress терял клиентов именно из-за сложной системы возвратаФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

На AliExpress стало проще вернуть товар. Для этого даже не надо объяснять причину - главное, чтобы с момента доставки прошло не более двух недель. Раньше отказаться от приобретения можно было, только если оно явно не соответствовало заявленным характеристикам. Возврат согласовывался с продавцом, а пересылку оплачивал покупатель.

Такое решение в компании приняли после анализа причин отказа от покупки: около трети пользователей уходили с платформы именно из-за сложностей системы возврата и нежелания переплачивать.

Как объясняется в пресс-релизе, опубликованным AliExpress, теперь при возврате товара в диалоговое окно с продавцом (вкладка «Спор» в службе поддержки) придет код. Его нужно предъявить в отделении «Почты России», после чего деньги вернутся покупателю на счет. Срок зачисления средств не должен превышать 21 день.

Пока что нововведение действует в отношении 10 млн товаров, позже его распространят почти на все. Ограничений по сумме заказа нет, единственное, что нельзя будет вернуть - нижнее белье, сшитые на заказ свадебные наряды, смартфоны и радиодетали.

Кстати, с недавнего времени cервис AliExpress начал работать на базе VK Mini Apps. То есть теперь пользователи соцсети могут сходить в магазин не покидая ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган обсудил с Путиным по телефону обстановку в Идлиб
В Кремле констатировали начало диалога между Путиным и Зеленским
Прожиточный минимум в России увеличили из-за роста цен на продукты
Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания запрещенных ракет в США
МИД КНР: У Вашингтона нет права читать кому-либо нотации
Кимовску присвоен статус моногорода
Спонсоры фильма "Тайна печати дракона" подали иск против Шварценеггера и Джеки Чана на 216 млн
Из квартиры безработного москвича похитили 80 тысяч долларов
Авиакомапания Interjet не будет отказываться от российских самолетов SSJ100
Врач рассказал, как семечки влияют на развитие аппендицита
Фильм по «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Twitter через Верховный суд добивается отмены штрафа в 3000 рублей
Путин поручил Минобороны принять меры по симметричному ответу испытания ракет США
Врачи опровергли связь семечек и аппендицита
Поезда по Крымскому мосту поедут до конца года
Британская газета The Guardian назвала Крым российским
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на год
Зеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма