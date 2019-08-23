Спонсоры фильма "Тайна печати дракона" подали иск против Шварценеггера и Джеки Чана на 216 млн

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-23T13:51:20+03:00

«Русская фильм групп» требует взыскать с актеров деньги за неудачные продажи картины в Китае

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Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ), создавшей фильм «Вий 3D», подал иск к China Film Group, а также Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану и требует взыскать с китайской компании и знаменитых актеров 216,6 миллиона рублей.

Как следует из заявления управляющего Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы, копия которого имеется в распоряжении «Ведомости», иск РФГ подала в связи с неудачным стартом проката в Китае «Вий 3D» под названием «Тайна печати дракона», в котором и снялись знаменитые актеры.

Российская компания финансировала сиквел, но так и не может получить с нее доход. По словам продюсера Алексея Петрухина, требования российской компании бесперспективны, поскольку выделенные средства не принадлежали РФГ или частным инвесторам, а получены от Фонда кино.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, «Тайна печати дракона» - масштабное продолжение фильма «Вий» снималось больше пяти лет. Главный герой - английский путешественник Джонатан Грин, которого играет Джейсон Флеминг, отправляющийся в Китай, где его ждут драконы, принцессы и мастера кун-фу.

ИСТОЧНИК KP.RU