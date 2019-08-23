2019-08-23T14:03:18+03:00
В мире

МИД КНР: У Вашингтона нет права читать кому-либо нотации

В Пекине заявили, что после выхода из ДРСМД Соединённые Штаты не должны упрекать кого-либо в невыполнении международных обязательств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД КНР: у Вашингтона нет права читать кому-либо нотацииМИД КНР: у Вашингтона нет права читать кому-либо нотацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон не имеет права читать кому-либо нотации после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Соответсвующим образом представитель МИД КНР Гэн Шуан ответил на заявления Госдепартамента США о том, что Пекин нарушил соглашения и проводит ядерные испытания.

«У США нет права говорить о выполнении обязательств. США вышли из СВПД, а также из ДРСМД. Все международное сообщество выступило против этого. США следует сначала переосмыслить свое отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим», - заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая, подчеркнув, что Китай является ответственной стороной, которая исполняет свои международные обязательства.

Напомним, 22 августа Россия и Китай запросили спецбрифинг СБ ООН из-за планов США по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азии. Москва и Пекин сообщили, что действия Вашингтона создают угрозу для международной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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