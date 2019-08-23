Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания запрещенных ракет в США
Вашингтон заранее спланировал пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие сделал президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
"Американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора", - сказал российский лидер.
Путин заявил, что единственной целью такой компании было «прикрытие работ», проводимых Соединёнными Штатами в нарушение договора. По словам главы государства, избавившись от ДРСМД американцы «развязали себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет».
"Поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы [...] и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", — заявил Владимир Путин.
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ИСТОЧНИК KP.RU