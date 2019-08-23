2019-08-23T14:25:24+03:00
Политика

Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания запрещенных ракет в США

Российский лидер заявил, что США стремились развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённого вооружения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский лидер заявил, что США стремились развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракетРоссийский лидер заявил, что США стремились развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракетФото: REUTERS
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Вашингтон заранее спланировал пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие сделал президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

"Американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора", - сказал российский лидер.

Путин заявил, что единственной целью такой компании было «прикрытие работ», проводимых Соединёнными Штатами в нарушение договора. По словам главы государства, избавившись от ДРСМД американцы «развязали себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет».

"Поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы [...] и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", — заявил Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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