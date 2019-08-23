2019-08-23T14:43:37+03:00
Политика

В Кремле констатировали начало диалога между Путиным и Зеленским

Песков прокомментировал информацию о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков прокомментировал информацию о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицамиПесков прокомментировал информацию о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На данный момент можно констатировать начало диалога между лидерами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Соответствующим образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос обмена лиц, удерживаемых в России и на Украине.

«Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров», - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил о том, что трое россиян проходят юридическую процедуру оформления обмена, который должен состояться в ближайшее время, еще несколько российских граждан находятся в пунктах сбора. Позже украинский лидер сообщил, что лично занимается данным вопросом и соответствующие результаты должны появиться уже в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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