Эрдоган обсудил с Путиным по телефону обстановку в Идлибе

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-23T15:00:05+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу 23 августа провел телефонные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Тем для общения глав двух стран было несколько. В первую очередь это взаимодействие по стабилизации ситуации в Идлибе. В городе прошла антитеррористическая операция, проправительственным войскам удалось занять лидирующие позиции.

Еще одной темой переговоров стал Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года. Напомним, в сентябре состоится пятый саммит государств – гарантов Астанинского процесса. Путин и Эрдоган обсудили аспекты сирийского урегулирования, включая работу по формированию и запуску Конституционного комитета.

Напомним, личная встреча лидеров состоялась в апреле 2019 года. Переговоры прошли в Москве. Вопросы касались «Турецкого потока», сделки по поставке Анкаре С-400 и урегулирования ситуации в Сирии.

Турция в последние годы укрепляет торговые связи с Россией. Вопросы бизнес-сотрудничества обсуждают на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU