Заслуженный бодибилдер умер в день рождения в московском фитнес-клубе

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-23T14:59:03+03:00

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Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в день рождения в одном и столичных фитнес-клубов. У 47-летнего спортсмена оторвался тромб.

Накануне, 22 августа, несмотря на праздник Дмитрий отправился на работу, чтобы провести тренировку для своих учеников. А после занятий предложил группе остаться, чтобы отметить день рождения и выпить чая с тортом.

Позже именинник отлучился в свой кабинет, чтобы ответить на звонки и сообщения с многочисленными поздравлениями. Однако спустя два часа его ученики заволновались и решили уточнить, почему Жигулин не возвращается так долго. Одна из учениц заглянула в кабинет и обнаружила там тренера без признаков жизни.

По одной из версий, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, передает телеканал «360».

«Лично знал Дмитрия Жигулина как отличного спортсмена и справедливого судью Федерации бодибилдинга Московской области. Он должен был приехать на организуемый мной турнир в Балашихе – к сожалению, этого уже не произойдет. Очень жаль», - цитирует члена президиума Федерации бодибилдинга и силовых видов спорта Московской области Сергея Нефедова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU