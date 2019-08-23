2019-08-23T15:00:55+03:00
Общество

The Rolling Stones получили именную скалу на Марсе

Об этом заявил перед концертом рок-группы актер Роберт Дауни – младший
Юлия САЛЬНИКОВА
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Музыканты были в восторге от подарка NASAМузыканты были в восторге от подарка NASAФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Легендарная группа, название которой буквально можно перевести как «катящиеся камни», получили в подарок очень необычный «камешек». Точнее скалу, которую NASA обнаружили на Марсе. Ученые решили дать этому холмистому участку имя рок-группы The Rolling Stones.

Объявление перед концертом группы на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене в штате Калифорния сделал актер Роберт Дауни – младший. До этого актер успел выложить на страничке своего Twitter анонс своего заявления. После него на сцену вышел лидер рок-группы Мик Джаггер.

- NASA дало нам то, о чем мы всегда мечтали, наш собственный рок на Марсе. Я не могу в это поверить, - цитирует слова музыканта издание Billboard.

Представители компании подтвердили информацию. В NASA объяснили – «на протяжении десятилетий музыка The Rolling Stones имела глобальное распространение здесь, на Земле», а теперь влиянием музыкантов достигло Марса. Рокеры восприняли новость с восторгом и сказали, что это отличное дополнение к их туру.

В этом году стало известно, что лидер The Rolling Stones нуждается в операции на сердце. Представители Мика Джаггера расксазали, что ему проведут операцию по замене клапана. В Марте стало известно, что группа даже отложила турне из-за болезни лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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