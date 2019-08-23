Росстат назвал российские регионы с самыми богатыми чиновниками

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-23T15:10:01+03:00

Самые высокие зарплаты получают муниципальные служащие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах

Изменить размер текста: A A

Федеральная служба государственной статистики назвала регионы страны с самыми богатыми госслужащими.

По данным Росстата, которые были проанализированы РБК, в 14 из 85 регионах России доходы муниципальных чиновников превышают среднюю зарплату местных жителей.

Наиболее высокая заработная плата госслужащих была зафиксирована в двух автономных округах: Ямало-Ненецком (133 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском (97 тысяч рублей). Самые низкий доход у муниципальных работников в Псковской области и Забайкальском крае, 18,1 тысячи рублей и 26,9 тысячи рублей соответственно.

Московский госслужащий в среднем получает 91,4 тысячу рублей, что на 13% меньше среднего оклада по столице (105 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге средняя зарплата чиновника составляет 56 тысяч рублей (на 20,6% меньше, чем средняя).

В целом по стране средняя зарплата госслужащих составляет около 37 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru, рассказывал о рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами, который составил журнал Forbes. Суммарный доход 50 богатейших чиновников оценили в 35 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU