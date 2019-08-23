2019-08-23T15:19:48+03:00
Общество

Китаец 30 лет страдал от эпилепсии, а причиной оказался десятисантиметровый червь в голове

Врачи предположили, что паразит попал в организм вместе с неочищенной водой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Паразит находился в теле мужчины почти 30 лет. Фото: издание AsiaOneПаразит находился в теле мужчины почти 30 лет. Фото: издание AsiaOne
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Шутка про тараканов в голове для 58-летнего жителя города Цзянси имеет совсем другой смысл. Потому что он большую часть жизни прожил в похожем и малоприятном соседстве. В 29 лет у него начались головные боли.

Поначалу он даже не обращал особого внимания – переутомился, грешил на погоду. Однажды во время карточной игры у него начали трястись руки. Вот тогда китаец побежал к врачам. Те решили, что у него эпилепсия, выписали соответствующие лекарства. Их пациент пил несколько десятков лет. Но облегчения это не приносило – обмороки, эпилепсия, боли продолжались.

Настаивать на повторном обследовании он стал после того, как из-за эпилепсии едва не погиб на пожаре – не смог выйти.

В больнице, передает издание AsiaOne, предложили сделать МРТ. Снимки показали, что в мозге мужчины есть «посторонний». В ходе операции достали большого червя. Паразита измерили, оказалось, он вырос за 30 лет проживания в теле человека до 10 сантиметров. Пациент, сообщают в СМИ, чувствует себя лучше.

Червь попал в организм мужчины с питьевой водой из источника – предполагают врачи.

В Нижегородской области была похожая история – паразит спрятался в щеке женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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